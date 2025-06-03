Otizmli Çocuğa Öğretmeninden Korkunç Darp İddiası! Aile Rapor Aldı, Müdür Reddetti

Adana’nın Seyhan ilçesinde Sümer Mahallesi'ndeki Dora Otizm Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen darp dehşete düşürdü.

ÖĞRETMEN ANNEYİ ARADI

İddiaya göre, 22 Mayıs Perşembe günü Halil ve Gamze Serkanoğlu çifti, 7 yaşındaki çocukları T.A.’nın sırtında çizik, kolunda da morluk olduğunu fark etti. T.A.’nın öğretmeni Ç.Ş., okuldan bilgi alamayan anneyi aradı. Öğretmen 'T.A. grup eğitimini istemedi, bana saldırdı. Sonra aramızda arbede yaşandı. Beni de darp etti’ dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öğretmenin açıklaması sonrasında aile okula giderek kamera kayıtlarını istedi. Okul müdürü aileye ‘Kayıtlar üst üste bindi, açılmıyor’ yanıtını verdi. Oğullarının kaydını okuldan alan aile, Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürerek darp raporu alıp Bağlar Polis Merkezi'ne ifade verdi. Daha sonra da kurum ve öğretmenden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'SIRTINDA MORLUKLAR VARDI'

Anne Gamze Serkanoğlu, şunları anlattı: Oğlum rehabilitasyon merkezinden geldiğinde darp edildiğini fark ettim. Elinde, sırtında morluklar vardı. Bunu kuruma bildirdiğimizde bize geri dönüş sağlanmadı. Bir süre sonra oğlumu darbeden öğretmen arayıp, 'T.A. grup eğitimini istemedi, bana saldırdı. Sonra aramızda arbede yaşandı. Beni de darp etti' açıklamasını yaptı. Biz okula gittik kamera görüntülerini istedik ancak bize 'kayıtlar üst üste bindi, açılmıyor' yanıtı verildi. Biz daha sonra gidip darp raporu aldık ve suç duyurusunda bulunduk.

'OĞLUM ÇOK KORKUYOR'

Otizmli çocukların toplum tarafından dışlandığına dikkat çeken anne Serkanoğlu ‘Bu çocuklar özel çocuklar, bir de eğiten insanlar böyle davranırsa olmaz. Biz davamızın sonuna kadar arkasındayız. Oğlum şu anda çok korkuyor. Kimi görse 'kolumu öğretmenim yaptı' diye gösteriyor. Bize destek verilmesini istiyoruz’ dedi.

OKUL İDDİALARI REDDETTİ

Eğitim merkezinin müdürü M.A. ise iddiaları reddetti. Müdür M.A., aileye iftira davası açtıklarını, okulun koridorunda ve sınıflarda yasal mevzuat gereği güvenlik kamerası olmadığını, sadece okulun giriş ve çıkışında kamera olduğunu, o görüntülerde ise herhangi bir darbın olmadığını söyledi.

Kaynak: İHA