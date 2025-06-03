23 Milyon Yaşındaki Yıldızda İnanılmaz Keşif! Ortasında Hiç Yok, Etrafı Dolu Dolu

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, Güneş’e benzeyen genç yıldız sisteminin çevresinde ilk kez su buzu bulunduğunu tespit etti. Yıldıza yaklaştıkça buz oranının azaldığı ortaya çıktı. Yeni keşif bilim dünyasını heyecanlandırdı

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23 Milyon Yaşındaki Yıldızda İnanılmaz Keşif! Ortasında Hiç Yok, Etrafı Dolu Dolu

Johns Hopkins Üniversitesi öncülüğünde yürütülen bir çalışma dikkat çekti. Çalışmayı yürüten NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Dünya’dan 155 ışık yılı uzaklıktaki ‘HD 181327’ adlı genç yıldız sisteminin çevresinde inanılmaz bir keşfe imza attı. Genç yıldızın çevresinde su buzu bulunduğu ortaya çıktı.

23 Milyon Yaşındaki Yıldızda İnanılmaz Keşif! Ortasında Hiç Yok, Etrafı Dolu Dolu - Resim : 1

Yıldızın 23 milyon yaşında olduğu, Güneş Sistemi’nin (4,6 milyar yıl) çok erken evresindeki bir benzerini temsil ettiği öğrenildi.

Öte yandan yıldızın henüz gezegenlerini oluşturacak olgunluğa erişmediği, çevresinin yoğun bir toz ve gaz diskiyle çevrili olduğu da tespit edildi.

23 Milyon Yaşındaki Yıldızda İnanılmaz Keşif! Ortasında Hiç Yok, Etrafı Dolu Dolu - Resim : 2

Araştırmacılar, teleskobun yakın kızılötesi spektrografı (NIRSpec) sayesinde suya özgü kimyasal izleri tespit etti.

Verilen bilgiye göre tespit edilen su buzunun büyük kısmı, sistemin dış kuşağında yoğunlaşmış durumda ve toplam kütlenin yüzde 20’sinden fazlasını oluşturuyor.

23 Milyon Yaşındaki Yıldızda İnanılmaz Keşif! Ortasında Hiç Yok, Etrafı Dolu Dolu - Resim : 3

Diskin ortasında neredeyse hiç suya rastlanmadığı, bu durumun yıldızın yaydığı ultraviyole ışınımın buzu buharlaştırmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Kaynak: DHA

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