Bakan Uraloğlu'ndan Flaş Açıklama! İşte Bayramda Ücretsiz Olacak Köprü ve Otoyollar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili boyunca alınacak önlemleri duyurdu. "Yolcu taşımacılığında fahiş fiyata karşı denetimlerimizi artırdık." diyen Uraloğlu, "20 Mayıs-1 Haziran arasında fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 499 işletmenin yaklaşık 16 bin otobüs seferini denetledik. Kurallara uymayan otobüs işletmecilerine yaklaşık 11 milyon liralık idari işlem uyguladık." ifadelerini kullandı.

HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Bayramda ücretsiz olacak yolları da açıklayan Bakan Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak." diye konuştu. Öte yandan İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy metro hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban ücretsiz hizmet verecek.

EN YOĞUN GÜZERGAHLAR...

"18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 16 tünel ve bakım şefliğimiz, 25 otoyol şefliğimiz ile Türkiye'nin dört yanında hizmet vereceğiz." ifadelerini kullanan Uraloğlu, en yoğun önlemlerin alınacağı güzergahları şöyle açıkladı:

"Ankara - Kırıkkale ve devamındaki yollar, İstanbul-İzmit, Eskişehir-Bursa, Afyon-Konya, Denizli-Muğla, Samsun-Sarp ,Akçay-Balıkesir, Aydın-Kuşadası, Elazığ-Malatya, Elazığ-Diyarbakır."

YÜK ARAÇLARINA SINIRLAMA

Özel yük taşıyan araçlara sınırlama getirileceğini belirten Uraloğlu, "Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için taşıma izin belgelerini 5 Haziran'dan 9 Haziran'a kadar vermeyeceğiz." dedi.

FAHİŞ FİYATLARA MÜDAHALE

Fahiş fiyatlara karşı da harekete geçtiklerini duyuran Bakan Uraloğlu, yolcu taşımacılığında denetimleri artırdıklarını söyledi. Kurallara uymayan otobüs işletmecilerine ise 11 milyon liralık ceza kesildiğini açıkladı.

Bayram tatili boyunca yol bakım ve onarımlarının zorunlu olmadığı sürece durdurulacağını açıklayan Bakan Uraloğlu, hızlı trenlerde de kapasite artışına gidildiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi