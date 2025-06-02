Bayram Öncesi Son Kabine Toplantısı: Gündem Yoğun

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Gündemde Terörsüz Türkiye süreci, Rusya-Ukrayna savaşı için barış girişimleri, Gazze’deki son gelişmeler ve Kurban Bayramı tedbirleri var.

Bayram Öncesi Son Kabine Toplantısı: Gündem Yoğun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak olan Kabine, Türkiye'nin iç ve dış politikasını yakından ilgilendiren başlıkları masaya yatıracak. Toplantının ana gündem maddesi, "Terörsüz Türkiye"de gelinen son aşama olacak.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sürece ilişkin verdiği dikkat çekici mesajların ardından, terör örgütü PKK'nın fesih süreci ve silah bırakma kararı kapsamındaki gelişmeler toplantıda ayrıntılı biçimde ele alınacak. Sahadan gelen son raporlar doğrultusunda, sürecin güvenlik bürokrasisi tarafından nasıl değerlendirildiği Kabine üyelerine sunulacak.

Bayram Öncesi Son Kabine Toplantısı: Gündem Yoğun - Resim : 1

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZ KESMİYOR

Kabinenin dış politika gündemi de oldukça yoğun. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolü ve son dönemde yürütülen mekik diplomasisinin sonuçları masaya yatırılacak. 16 Mayıs'ta Dolmabahçe'de gerçekleşen kritik görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gerçekleştirdiği temaslar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle yaptığı görüşmeler doğrultusunda, İstanbul'da kurulması planlanan barış masasının çerçevesi şekillendirilecek.

BAYRAM TEDBİRLERİ

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yurtta alınacak güvenlik ve ulaşım önlemleri de görüşülecek. Trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi, denetimlerin artırılması ve vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için alınacak önlemler masada olacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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