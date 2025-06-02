Resmi Tatilde Çalışanlara Ek Ödeme: Bayram Mesaisi Nasıl Hesaplanıyor?
Resmi tatillerde, özellikle dini ve milli bayramlarda yapılan çalışmalar, iş mevzuatında özel bir statüye sahiptir. Bu günlerde çalışanlara, normal günlerden farklı olarak ekstra ödeme yapılması zorunludur. Çalışanların bayram tatilinde işbaşı yapmaları durumunda, yalnızca günlük ücret değil, bunun iki katı tutarında ödeme yapılması gerekir.
Kaynak: Haber Merkezi
Bayram günlerinde yapılan çalışmalar için çalışanlara serbest zaman izni verilmesi, ilgili yasal düzenlemelere aykırıdır. Eğer bir çalışan, resmi tatilde görev yapıyorsa hem normal mesai hem de bayram mesaisi ücreti talep etme hakkına sahiptir. Haftalık yasal çalışma süresini aşan her saat ise fazla mesai kapsamında değerlendirilerek ayrıca ücretlendirilir.
ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU NEYE GÖRE BELİRLENİR?
4857 sayılı İş Kanunu’na göre, bayram günlerinde çalışmak esasen zorunlu değildir. Ancak iş sözleşmesinde bu günlerde çalışılacağına dair açık bir hüküm varsa, işveren çalışanı göreve çağırabilir. Böyle bir hüküm bulunmuyorsa, çalışan yalnızca rızası dahilinde bayramda çalışabilir. Yani işverenin tek taraflı kararı bu durumda yeterli değildir.
2025 YILINDA BAYRAM MESAİ ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANACAK?
2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005,50 TL olarak belirlenmiştir. Günlük brüt ücret, bu rakamın 30’a bölünmesiyle 866,85 TL olarak hesaplanır. Resmi tatil günlerinde çalışan işçilere bu tutarın iki katı, yani 1.773,70 TL ödenmesi gerekir. Bu ödeme doğrudan maaşa eklenir ve serbest zamanla telafi edilemez.
KURBAN BAYRAMINDA ÇALIŞAN NE KADAR KAZANACAK?
2025 yılında Kurban Bayramı 4 gün sürecek, arife günüyle birlikte toplam tatil süresi 4,5 güne ulaşacaktır. Bu süre zarfında çalışanlar toplamda 9 günlük ücret alacaktır. Asgari ücretli bir çalışan için bu tutar 7.801,65 TL olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla, Kurban Bayramı’nda tam mesai yapan bir çalışanın toplam brüt maaşı 29.906,33 TL'ye ulaşmaktadır.
YASAL GÜVENCELERLE HAKLAR KORUNUYOR
Bayramda çalışanların hakları, iş hukukuna dayalı olarak açık şekilde korunmaktadır. Bu doğrultuda çalışanların hem ücret hem de çalışma koşulları konusunda bilinçli olması, işverenin de yasal zorunluluklara uygun hareket etmesi gerekmektedir.