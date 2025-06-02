Resmi Tatilde Çalışanlara Ek Ödeme: Bayram Mesaisi Nasıl Hesaplanıyor?

Bayram günlerinde yapılan çalışmalar için çalışanlara serbest zaman izni verilmesi, ilgili yasal düzenlemelere aykırıdır. Eğer bir çalışan, resmi tatilde görev yapıyorsa hem normal mesai hem de bayram mesaisi ücreti talep etme hakkına sahiptir. Haftalık yasal çalışma süresini aşan her saat ise fazla mesai kapsamında değerlendirilerek ayrıca ücretlendirilir.