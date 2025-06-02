Volkan Konak'a Hakaret, Özgür Özel'i Tehdit Etmişti... O Müftünün Tayini İptal Edildi

Tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelen müftü Ahmet Mehmetalioğlu’nun Kocaeli'ye tayini iptal edildi. İstanbul İl Vaizi olarak görevine devam edeceğini duyuran Mehmetalioğlu, kararı “yoğun dua ve desteklerin karşılığı” diyerek duyurdu. CHP lideri Özgür Özel’e yönelik sözleri sonrası kamuoyunda hedef haline gelen müftü, Diyanet’e de sert sitemlerde bulunmuştu.

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Volkan Konak'a Hakaret, Özgür Özel'i Tehdit Etmişti... O Müftünün Tayini İptal Edildi

Yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan ve büyük tepki çeken eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu daha sonra kendisine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef almıştı. Eski Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda CHP lideri Özgür Özel’e yönelik "Sana tokadı ben atacağım bekle" ifadesini kullanmıştı.

Volkan Konak'a Hakaret, Özgür Özel'i Tehdit Etmişti... O Müftünün Tayini İptal Edildi - Resim : 1

SÜRGÜN İPTAL EDİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatmış ve Mehmetalioğlu Kocaeli’ye vaiz olarak atanmıştı. Ayrıca Çatalca Belediyesi, müftüye tepki olarak Volkan Konak'ın ismini ilçede yaşatmaya karar vermiş ve müftülüğün arkasında bulunan Nar Sokak'ın isminin "Volkan Konak Sokağı" olarak değiştirmişti.

Diyanet’in, CHP lideri Özgür Özel’i tehdit eden Mehmetalioğlu’nu yeniden İstanbul’a atadığı ortaya çıktı.

Volkan Konak'a Hakaret, Özgür Özel'i Tehdit Etmişti... O Müftünün Tayini İptal Edildi - Resim : 2

'DİYANET ÖZEL'E ŞAKA YAPMIŞ'

Eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, yeniden İstanbul’a görevlendirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Mehmetalioğlu, şunları yazdı:

“Diyanet Özel'e şaka yapmış. Kocaeli'ye gelemeyecek. Çünkü, yoğun dua ve desteklerinizin karşılığı olarak Kocaeli tayini iptal edildi. İstanbul İl vaizi olarak devam edeceğim. Yani İstanbul’un tüm camileri görev alanım. Tabi idare mehkemesinin vereceği karara kadar. Daha doğrusu bütün makamların sahibi olan Rabbimin, Vekilimin vereceği karara kadar. Bu karar 3 temmuzda din işleri yüksek kurulu üyeliği olur, genel müdürlük olur, yurt dışı müşavirliği olur. Hulasa Rabbim ol derse o olur. O kadar büyük ve güzel Rabbimiz var ki, ne yapıyorsa en güzelini yapıyor.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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