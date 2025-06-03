Mahkemeden Emsal Karar: Alkolmetreyi Üflemeyen Yandı... Ehliyetine El Konuldu, İtirazı Reddedildi

Anayasa Mahkemesi, alkolmetreyi üflemeyi reddeden ve ceza alan sürücünün başvurusunu değerlendirdi. Hastanede yapılan testte alkole rastlanmayan sürücünün savunması yeterli bulunmadı. AYM, polis tutanağının geçerli olduğunu belirterek hak ihlali olmadığına hükmetti.

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Mahkemeden Emsal Karar: Alkolmetreyi Üflemeyen Yandı... Ehliyetine El Konuldu, İtirazı Reddedildi

Anayasa Mahkemesi, Bursa’nın İnegöl ilçesinde alkolmetreyi üflemeyi reddettiği için ehliyetine el konulan ve idari para cezası kesilen Burak G. adlı sürücünün yaptığı bireysel başvuruyu reddetti. Mahkeme, polis tarafından düzenlenen tutanak ve olay sonrası yapılan işlemlerde herhangi bir hak ihlali bulunmadığını açıkladı.

TUTANAĞI İMZALAMADI

Türkiye gazetesinden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, olay, Burak G.’nin trafik kontrolü sırasında alkolmetreyi kullanmayı kabul etmemesiyle başladı. Bu gerekçeyle kendisine 5 bin 224 TL para cezası kesildi ve sürücü belgesine iki yıl süreyle el konuldu. Tutanakta imza atmayı da reddeden Burak G., daha sonra götürüldüğü hastanede yapılan testte alkollü çıkmadı.

Mahkemeden Emsal Karar: Alkolmetreyi Üflemeyen Yandı... Ehliyetine El Konuldu, İtirazı Reddedildi - Resim : 1

CEZA İPTAL EDİLMEDİ

Sürücü, bu gelişme üzerine önce İnegöl Sulh Ceza Hâkimliği’ne, ardından da Bursa 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak cezanın iptalini talep etti. Ancak her iki mahkeme de itirazı kabul etmedi. Bunun üzerine AYM’ye başvuran Burak G., olay anına ait kamera görüntülerinin incelenmemesini “silahların eşitliği ilkesine aykırı” bulduğunu ileri sürdü.

BAŞVURU REDDEDİLDİ

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, tutanakta yer alan bilgilerin Burak G.’nin beyanlarıyla örtüştüğünü ve olayla ilgili savunma hakkının kullanıldığını belirtti. Kamera görüntülerine yönelik talebin reddedilmesinin adil yargılanma hakkını ihlal etmediğine hükmeden yüksek mahkeme, hak ihlali iddiasını yerinde bulmayarak başvuruyu reddetti.

Mahkemeden Emsal Karar: Alkolmetreyi Üflemeyen Yandı... Ehliyetine El Konuldu, İtirazı Reddedildi - Resim : 2

SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ NEDİR?

'Silahların Eşitliği İlkesi', bir davada tarafların, hukuki süreçte aynı hak ve imkanlara sahip olması gerektiğine işaret eder. Bu ilkeye göre, her iki tarafın da delil sunma, savunma yapma ve itiraz etme hakkı eşittir.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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