Çeyrek Altın ve Gram Altın Solda Sıfır Kaldı: En Çok Kazandıran Bu Altın! Yatırımcılar Toplamaya Başladı
Darphane'nin piyasaya sunduğu ALTINS1 altın sertifikası, düşük makas aralığı, vergi avantajı ve fiziki dönüşüm imkanıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Gram altına ve çeyrek altına alternatif olan bu yenilikçi ürün, borsada işlem görüyor ve kar potansiyeliyle öne çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıları daha kazançlı ve pratik araçlara yöneltiyor. Bu kapsamda Darphane’nin geliştirdiği ALTINS1 kodlu altın sertifikası, gram ve çeyrek altının yerini almaya başladı. Borsa İstanbul’da işlem gören bu sertifika, hem vergi avantajı sağlıyor hem de fiziki altına dönüştürülebiliyor.
DARPHANE GÜVENCESİYLE PİYASADA
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2022’de yatırımcılara sunulan ALTINS1, fiziki altına dayalı ve devlet güvenceli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Her bir ALTINS1 sertifikası, 0,01 gram altına denk geliyor. 100 adet sertifika ile yatırımcılar 1 gram altına sahip olmuş oluyor. Küçük yatırımcılardan büyük portföy yöneticilerine kadar geniş bir kesime hitap eden bu sistem, saklama ve taşıma riski olmadan altına yatırım yapma imkânı tanıyor.
GRAM ALTINDAN BİLE FAZLA KAZANDIRDI
Son haftalarda ALTINS1’e olan ilgi hızla arttı. Öyle ki sertifikanın fiyatı, dayandığı gram altının piyasa değerinin üzerine çıktı. Geçtiğimiz hafta ALTINS1, gram altının %20 üzerine kadar yükselerek yatırımcısına dikkat çeken bir prim sağladı. 25 Nisan 2025 itibarıyla gram altın 4.100 TL seviyelerindeyken, ALTINS1 sertifikası 45,75 TL'den işlem görüyor. Aradaki fark, yatırımcıların bu ürüne olan ilgisini ve kâr potansiyelini gözler önüne seriyor.
ALIM SATIM KOLAYLIĞI VE FİZİKİ DÖNÜŞÜM AVANTAJI
ALTINS1’e yatırım yapmak isteyenler, Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Hisse senedi alır gibi kolaylıkla alınıp satılabilen bu ürün için minimum emir sınırı 1 adet, maksimum ise 1 milyon TL olarak belirlenmiş durumda.
Dileyen yatırımcılar, ellerindeki ALTINS1 sertifikalarını fiziki altına da dönüştürebiliyor. Fiziki dönüşüm için alt limit 50 gram olarak belirlenmiş olup, 10 gramlık katlarla devam edebiliyor. Teslimat süresi işlemden sonraki dördüncü iş günü. Günlük fiziki dönüşüm sınırı ise 1.000 gram.
ALTINS1 KLASİK ALTINA GÖRE DAHA KARLI
ALTINS1'in en dikkat çeken özelliği, vergi avantajı sunması. Sertifika alım-satımında herhangi bir stopaj vergisi alınmıyor. Oysa banka üzerinden alınan gram altınlarda 1 yıl içinde bozdurma durumunda %15 stopaj uygulanabiliyor.
Alım-satım makası da oldukça düşük. Kuyumcularda bu makas 30-100 TL’yi bulurken, bankalarda 5-15 TL arasında değişiyor. ALTINS1’de ise makas borsa koşullarına göre çok daha düşük seviyelerde.
Saklama güvenliği açısından da dijital ortamda tutulan bu sertifikalar, kaybolma ya da çalınma riski taşımıyor. Fiziki altına göre daha pratik ve güvenli bir yatırım sunuyor.