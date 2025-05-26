Çeyrek Altın ve Gram Altın Solda Sıfır Kaldı: En Çok Kazandıran Bu Altın! Yatırımcılar Toplamaya Başladı

ALIM SATIM KOLAYLIĞI VE FİZİKİ DÖNÜŞÜM AVANTAJI

ALTINS1’e yatırım yapmak isteyenler, Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Hisse senedi alır gibi kolaylıkla alınıp satılabilen bu ürün için minimum emir sınırı 1 adet, maksimum ise 1 milyon TL olarak belirlenmiş durumda.

Dileyen yatırımcılar, ellerindeki ALTINS1 sertifikalarını fiziki altına da dönüştürebiliyor. Fiziki dönüşüm için alt limit 50 gram olarak belirlenmiş olup, 10 gramlık katlarla devam edebiliyor. Teslimat süresi işlemden sonraki dördüncü iş günü. Günlük fiziki dönüşüm sınırı ise 1.000 gram.