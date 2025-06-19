İstanbul'da Korkunç Cinayet! Otomobilde Kanlı İnfaz

Fatih’te bir kişi, otomobilinin içinde seyir halindeyken yanında yolcu koltuğunda oturan kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Kimliği belirsiz saldırgan olay yerinden kaçarken, polis geniş çaplı inceleme başlattı. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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İstanbul'da Korkunç Cinayet! Otomobilde Kanlı İnfaz
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İstanbul’un Fatih ilçesinde gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yedikule Mahallesi Şişmanağa Sokak'ta seyir halindeki 34 DS 3661 plakalı otomobilin sürücüsü, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

OTOMOBİLDE SİLAHLI SALDIRI

Otomobilde yanında oturan kişi tarafından başından vurulan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise hızla kaçarak kayıplara karıştı. Saldırının nedeni ya da hedef alınan kişinin kimliğiyle ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

İstanbul'da Korkunç Cinayet! Otomobilde Kanlı İnfaz - Resim : 1

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kurşunla başından vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği sokakta geniş güvenlik önlemleri alarak delil toplama çalışmalarına başladı. Ara sokaklar didik didik aranırken, olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevrede uzun süre delil çalışması yürüttü.

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayeti gerçekleştiren saldırganın yakalanması için başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor.

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Kaynak: AA

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