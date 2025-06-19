Esenyurt'ta Tekel Bayisine Silahlı Saldırı

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İstanbul’un Esenyurt ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, yabancı plakalı bir araçla gelerek uzun namlulu silahlarla bir tekel bayisini hedef aldı.

Saldırganlar, iş yerine ardı ardına ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin olaya hızlı müdahalesiyle mahallede kovalamaca yaşandı. Kaçan saldırganlar, kaçış sırasında birçok araca çarparak maddi hasara neden oldu. Saldırganlar araçlarını bir dere yolunda terk ederek yaya olarak kaçmaya devam etti. Güvenlik güçlerinin yoğun takibi sonucu şüphelilerden biri kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın, polise verdiği ifadeler doğrultusunda olayla ilgili yeni bilgiler edinildi.

Polis ekipleri, kaçan diğer şahısları yakalamak amacıyla bölgede geniş çaplı arama başlattı. Kontroller sırasında durdurulan bir araçta 2 uzun namlulu tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Silahlı saldırının nedeni ve bağlantılarıyla ilgili soruşturma sürerken, polis ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi. Olayla ilgili çok yönlü inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA