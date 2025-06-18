Eski Eşi ve Oğluna Kabusu Yaşatmıştı! Kan Donduran Cinayet Planı Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

27 Temmuz 2024 tarihinde Kocaeli’de Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki apartmanda Mustafa Y., 55 yaşındaki eski eşi Sözen Tutci'yi evinde silahla katletti, kendisine engel olmak isteyen 33 yaşındaki oğlu Vedat Y.’yi de yaraladı. Vedat Y. De babasına kurşun sıkarak yaraladı.

Sözen Tutci'nin hayatını kaybettiği olayda Mustafa Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABA VE OĞLUNA DAVA

Mustafa Y. hakkında, "Tasarlayarak kadına karşı ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürme", Tasarlayarak altsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs", "Konut dokunulmazlığını ihlal", "Ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma ve taşıma suretiyle 6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından; oğlu Vedat Y. hakkında ise babasına yönelik eylemi için "Üstsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.

İddianamede Mustafa Y'nin 2022-2023 yıllarında eski eşi Sözen Tutci ve oğlu Vedat Y'ye yönelik tehdit ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" eylemlerinde bulunduğu, Mustafa Y. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği vurgulandı.

İddianamede, ayrıca Mustafa Y'nin çocuklarının kendisine hakaret ettiğini, Vedat Y'nin öz oğlu olmadığını düşündüğünü ve annesi Sözen Tutci'ye pornografik videolar çektirdiğini iddia ettiğinin kaydedildi.

Mustafa Y'nin, eski eşi ve oğlunu öldürmeye karar verdiği, bu amaçla daha önceden planlar yaptığı ve silah temin ettiği ifade edildi.

4 GÜN OTELDE KALMIŞ

Mustafa Y'nin olayı gerçekleştirmeden 3-4 gün önce Mersin'den Kocaeli'ye gelerek otelde kaldığının aktarıldığı iddianamede, daha sonra 2 silahla boşandığı eşinin evine giderek onları öldürdüğü belirtildi. Ayrıca iddianamede, sanığın, olayı gerçekleştirmeden 3-4 gün önce Mersin'den Kocaeli'ye gelerek bir otelde kaldığı, ardından da iki silahla eski eşinin evine gittiği ve cinayeti işlediği kaydedildi

'CİNSEL BİRLİKTELİK İÇİN ANLAŞMIŞLAR'

Mustafa Y., ifadesinde kendini şöyle savundu: Vedat'ın ise öz oğlum olup olmadığı konusunda emin değilim. Hayatım boyunca alkol ve uyuşturucu kullanmadım. Ruhsatlı tabancam yoktur. Olayda kullandığım tabancaları başka birinden para karşılığında temin ettim. Vedat'ın arkadaşlarıyla konuşarak, eski eşim olan Sözen Tutci ile cinsel birliktelik için anlaşmışlar. Vedat, bir arkadaşı ile 657 kez cinsel ilişkiye girerek, cinsel ilişki sırasında alınan video kayıtlarını internette yayınladı. Bu videolardan birine denk geldim. Eski eşimin, isminin Mehtap Soykan olarak müstehcen sitelerinde gezdiğini gördüm. Bu konuyu Sözen Tutci'nin abisiyle konuştum. Abisi bana, 'Git eski eşini öldür.' dedi. Yine aynı şekilde kendi abime Mahmut Y.'ye de durumu anlattığımda o da Sözen'i öldürmem gerektiğini söyledi.

'ONA KASTEN ATEŞ ETTİM'

Mustafa Y., olay gününü şöyle anlattı: Sözen'in üzerime atlamasıyla elimdeki silah 3-4 el ateş aldı. Sözen, elimdeki silahı alıp balkona doğru koştu. Silahı almak için peşinden balkona gittim. Gittiğinde Sözen silahı balkondan dışarı attı. Vedat, koridorda odasına giderek elinde silahla mutfak balkon kapısı önüne gelip, balkonda 3-4 el bana ateş etti. Vedat'ın sıktığı mermi göğsüme ve kafama isabet etti. Vedat ben yerdeyken tekme attı. Balkonda yerde yatarken Sözen'den ses gelmedi. Olay yerine Vedat'ı öldürmek için gittim, ona kasten ateş ettim. Olay yerine tek bir silahla gittim.

'KORKUTMAK İÇİN TETİĞE BASTIM'

Mustafa Y'nin kendisine ve annesine diz çöktürdüğünü söyleyen Vedat Y., ifadesine şunları söyledi: Annemin karın üstü kısmından kanaması olduğunu gördüm. Babam, annemin sol göğsüne doğru bir el daha ateş etti. O sırada babamın üzerine atladım ve aramızda boğuşma başladı. Annem balkona koştu. Babam da boğuşmadan kurtularak balkona doğru gitti. Koridorda bir silah düştü ancak baktığımda babamın belinde bir silah daha gördüm. Yere düşen silahı aldım. Babamın annemi balkonda sıkıştırdığını gördüm. Korkutmak için balkonunun kapısından havaya doğru bir kere tetiğe bastım. Tetiğe bastığımda silah geri tepti. Silaha bir kez bastım, 4-5 kez ateş aldı. Silah kullanmayı bilmiyorum, babamı öldürme kastım yoktu. Babamın başından ve göğsünden yaralandığını görmedim. Annem ayak ucunun diğer tarafına doğru yerde yatıyordu.

'SÖZEN VE VEDAT'I VURACAĞIM'

Mustafa Y.’nin ağabeyi Mahmut Y., kardeşiyle 10 yıldır görüşmediğini belirterek, "Bunun nedeni Mustafa ailesine ve çevresine zarar veriyor. Eşini aldattı, kumar oynuyordu, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı vardı. Olay tarihinden yaklaşık 6 ay önce Mustafa telefonla beni aradı. 'Bana destek çıkmıyorsun, göreceksin, gelip hem seni hem de Sözen ve Vedat'ı vuracağım' şeklinde sözler söyledi. Mustafa'ya yanlış yolda olduğunu, insanları tehdit edip onlara iftira attığını ve kendisiyle işimin olmayacağını söyledim ve telefonu kapattım, ardından kendisini engelledim" dedi.

CİNSEL İÇERİKLİ VERİYE ULAŞILMADI

Mağdur şüpheli Vedat Y'ye ait cep telefonunda yapılan incelemede, herhangi bir cinsel içerikli video ile "Mehtap Soykan" profil adıyla yapılmış bir paylaşımın bulunmadığı, silahla ilgili görsel ve mesajlara rastlandığı, tehdit veya hakaret içerikli mesajın bulunmadığı ve Vedat Y. ile Mustafa Y. arasında herhangi bir iletişimin tespit edilmediği belirtildi.

Kaynak: İHA