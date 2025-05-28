Borsa Manipülasyonuna 9 İlde Şafak Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya aracılığıyla Borsa İstanbul'da hisse manipülasyonu yaptığı tespit edilen 17 şüpheliye yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Borsa Manipülasyonuna 9 İlde Şafak Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul'da (BIST) hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalar ve yapay yükselişlerle küçük yatırımcıyı zarara uğrattıkları belirlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 9 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Borsa Manipülasyonuna 9 İlde Şafak Operasyonu - Resim : 1

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre soruşturma kapsamında, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ (DOBUR) hisselerinde yaşanan anormal fiyat ve işlem hacmi hareketleri mercek altına alındı. Yapılan analizlerde, "Hektor", "Hektor As" ve "Borsa Dostlar Konağı" isimli sosyal medya hesapları üzerinden küçük yatırımcıya hisse alım tavsiyesi verildiği, ardından bu hisselerde suni değer artışlarıyla kar sağlandığı ortaya çıktı.

Söz konusu şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara'da belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Kaynak: Sabah

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