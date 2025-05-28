Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılıktan 144 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik jandarma operasyonlarında 144 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin banka hesaplarında 8,3 milyar TL’lik hareket tespit edilirken, 89 kişi tutuklandı, 33’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 ilde düzenlenen kapsamlı jandarma operasyonlarında yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine izinsiz erişim suçlarına karıştığı tespit edilen 144 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 8,3 milyar TL'lik para hareketi bulunduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin çalışmalarıyla İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik'te eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılıktan 144 Gözaltı - Resim : 1

SAHTE İLANLAR VE YASA DIŞI BAHİS SİTELERİ

Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç ilanları vererek vatandaşları dolandırdıkları belirtildi. Ayrıca, sahte piyango biletleri ve düşük faizli kredi vaatleriyle kişisel bilgileri ele geçirdikleri, bu bilgileri kullanarak banka hesaplarını boşalttıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda yakalanan 144 şüpheliden 89'u tutuklandı, 33'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve suç delili niteliğindeki dokümana da el konuldu. Bakan Yerlikaya, açıklamasında siber suçlarla mücadelede kararlılığın sürdüğünü vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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