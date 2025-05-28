TEM Otoyolu’nda Zincirleme Kaza! Yaralılar Var

Beykoz TEM Otoyolu’nda gece saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. 5 aracın karıştığı kaza sonrası FSM Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu’nda Zincirleme Kaza! Yaralılar Var

İstanbul Beykoz’da TEM Otoyolu üzerinde gece saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. FSM Köprüsü istikametine seyir halinde olan 5 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu’nda Zincirleme Kaza! Yaralılar Var - Resim : 1

Olay, saat 01.30 sıralarında Beykoz mevkiinde gerçekleşti. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlardaki yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiler.

TEM Otoyolu’nda Zincirleme Kaza! Yaralılar Var - Resim : 2

Kaza nedeniyle FSM Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

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Trafik kazası Beykoz
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