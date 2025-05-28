TEM Otoyolu’nda Zincirleme Kaza! Yaralılar Var

İstanbul Beykoz’da TEM Otoyolu üzerinde gece saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. FSM Köprüsü istikametine seyir halinde olan 5 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Beykoz mevkiinde gerçekleşti. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlardaki yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiler.

Kaza nedeniyle FSM Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA