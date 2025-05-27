Avcılar'da İETT Otobüsleri Çarpıştı! Yol Trafiğe Kapandı

İstanbul'da dün akşam Avcılar Üniversite Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bir kaza meydana geldi. İçerisinde yolcu bulunan İETT halk otobüsünün freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, geri geri kayarak aynı yönden gelen başka bir İETT otobüsüne çarparak durdu. Yolcular, kısa sürede otobüsten tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi her iki yönde araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Kazada can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, yapılan çalışmaların ardından otobüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

Diğer yandan kaza nedeniyle kapanan yol ve otobüslerin olay yerinden kaldırılma çalışmaları havadan görüntülendi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA