Beylikdüzü'nde Korkutan Kaza: Karşı Şeride Geçip 2 Araca Çarptı
İstanbul Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçip, 2 araca çarparak yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Beylikdüzü'ndeki Kavaklı Caddesi'nde, henüz sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 DDU 526 plakalı otomobil, karşı şeride geçip, 2 araca çarparak yan yattı. Kazanın etkisiyle 34 EKJ 905 plakalı araç karşı şeride geçerek durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Cadde, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafiğe yeniden açıldı.
Kaynak: AA
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