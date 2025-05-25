Balıkesir'de Fabrika Yangını

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren zincir üretim fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın krom kaplama ünitesi bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında fabrikada maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA