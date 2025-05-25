Batman’da Feci Kaza: Araç Dereye Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Batman’ın Sason ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü 20 yaşındaki Yusuf Arslan yaşamını yitirdi.

Batman’da Feci Kaza: Araç Dereye Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Çakırpınar köyü yakınlarında gerçekleşti. Yusuf Arslan’ın kullandığı 34 FLV 689 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki Han Deresi’ne yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köylüler tarafından yaklaşık 50 metre ileride, suyun içinde bulunan Arslan’a sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan kontrollerde genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sason Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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