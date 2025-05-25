Osmaneli'de Korkutan Alevler: Korkulan Olmadı
Bilecik’in Osmaneli İlçesinde çıkan anız yangını ekipleri alarma geçirdi. Alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'ndeki tarlada henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı anız yangını başladı. Yangını gören vatandaşlar 112 ekiplerine ihbarda bulundu.
Osmaneli Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekiplerinin anında müdahalesiyle anız yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Meydana gelen yangının ardından ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: İHA
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