Van'daki 'Sarı Cennet'e Akın

Van'ın Gürpınar ilçesinde Erek Dağı eteklerinde bulunan ve çevresi sarı çiçeklerle bezenen Keşiş Gölü (Turna) görenleri büyülüyor.

Van'daki 'Sarı Cennet'e Akın

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan göl, yeşilin, mavinin ve sarı çiçeklerin buluştuğu eşsiz manzarasıyla bugünlerde doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Çok sayıda farklı kuş ve canlı türlerine de ev sahipliği yapan Keşiş Gölü, kentin yoğunluğundan ve iş hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler, doğayla iç içe zaman geçirerek eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Doğaseverlerden Aliye Batur, Keşiş Gölü çevresinin açan çiçeklerle sarı renge büründüğünü söyledi. Doğayla iç içe güzel zaman geçirdiklerini belirten Batur, "Keşiş Gölü, sapsarı çiçekleri, masmavi gölü ve farklı kuş türlerine yaptığı ev sahipliği biliniyor. Buraya ilk defa geliyorum. Çok beğendim. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Küçükçekmece'de Polise Bıçaklı Saldırı Girişimi Küçükçekmece'de Polise Bıçaklı Saldırı Girişimi
Ne Yeşil Çay Ne Limonlu Su! Sadece 3 Gün İçmek Vücuttaki Yağları Eritiyor Ne Yeşil Çay Ne Limonlu Su! Sadece 3 Gün İçmek Vücuttaki Yağları Eritiyor
Kontrolden Çıkan Minibüs Araziye Girdi, Yaralılar Var Kontrolden Çıkan Minibüs Araziye Girdi, Yaralılar Var
Haziran Ayına Dikkat! Bu Kişiler Köşeyi Dönerken, Diğerleri Dizlerini Dövecek Haziran Ayına Dikkat! Bu Kişiler Köşeyi Dönerken, Diğerleri Dizlerini Dövecek
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve Memur Maaşlarında Gözler Haziran Takviminde: Ödemeler Kurban Bayramı'ndan Önce Yatacak mı? Emekli ve Memur Maaşlarında Gözler Haziran Takviminde: Ödemeler Kurban Bayramı'ndan Önce Yatacak mı?
İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti
Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı
Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Sürpriz Yarattı En Güçlü Hava Kuvvetleri Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?
Trafikte Yeni Dönem Başlıyor! Bu Hataya Düşen Yandı 280 Bin Lira Para Cezası Var Bu Hataya Düşen Yandı, 280 Bin Lira Cezası Var