İzmir'de Zeytinlik Yangını

Turan Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan 2 uçak ve 2 helikopterin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA