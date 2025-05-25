İzmir'de Zeytinlik Yangını
İzmir'in Bayındır ilçesindeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Turan Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan 2 uçak ve 2 helikopterin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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