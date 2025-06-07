Baba Vanga'dan Korkunç 2025 Kehaneti! 'Gökyüzünde Büyük Bir Işık Belirecek ve...'

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Komplo teorisyenlerinin kült figürü haline gelen Baba Vanga’nın öngörüleri tüyler ürperten bir şekilde doğru çıkarken, 2025 yılına için kehaneti ürküttü.

11 Eylül saldırıları, koronavirüs salgını gibi birçok felaketi önceden haber verdiğine inanılan Baba Vanga’nın bu yıl içinde uzaylı yaşamla temas kuracağına ilişkin kehaneti dikkat çekti. Baba Vanga söz konusu felaketin bir spor müsabakası sırasında gerçekleşeceğini öne sürdü.,

"Gökyüzünde yeni bir ışığın" ortaya çıkacağını ve dünyanın dört bir yanından insanların bunu göreceğini iddia eden Baba Vanga, bunun bir korku değil, merak edilen soruların cevapları olacağını iddia etmişti.

Baba Vanga’nın kehanetinin 3 bin ışık yılı uzaklıktaki T Coronae Borealis Nova süpernovasına işaret ediyor olabileceği yorumlarında bulunuldu.

Söz konusu kehanet dünyanın en şok izlenen spor etkinliği olan Super Bowl sırasında gerçekleşmedi.

Kaynak: Haber Merkezi