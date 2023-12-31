Söyledikleri bir bir gerçekleşiyor: Baba Vanga’nın 2024 ile 2025 kehanetleri ortaya çıktı!

1996’da hayata veda etmesine rağmen yıllardır konuşulmaya devam eden Baba Vanga’nın 11 Eylül saldırıları ve Çernobil faciası gibi pek çok olayı bildiği ve paranormal yeteneklerinin olduğu iddia ediliyor.

Kimilerine göre, Baba Vanga’nın kehanetleri “deli saçması” gibi duruyor. Bulgar köylüsü bir kadının nasıl olur da geleceği okuyabildiğini bazıları sorgularken, kahinin dünyada yaşanan olayları önceden nasıl bildiğine yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Baba Vanga’nın tutkulu hayranları onun kehanetlerinin yüzde 85’inin gerçekleştiğini ileri sürüyor.

O dönem Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı olan günümüzde Kuzey Makedonya sınırları içerisinde yer alan Ustrumca’da Pando ve Paraskeva Surchev çiftinin kızı olarak prematüre bir bebek olarak dünyaya geldi. Geleneklere bağlı kalınarak yaşayıp yaşamayacağı kesinleşene kadar Vanga'ya bir isim verilmedi. Vanga ilk ağladığı zaman bakıcısı sokağa çıkarak bir yabancıdan isim söylemesini istedi. Sokaktan geçen ilk yabancı Andromaha ismini önerdi fakat bu isim Yunanca olduğu için kabul görmedi. Sonraki ikinci yabancı yine Yunanca bir isim olan Vangelia ismini önerdi ve bu öneri kabul gördü.