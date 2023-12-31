Söyledikleri bir bir gerçekleşiyor: Baba Vanga’nın 2024 ile 2025 kehanetleri ortaya çıktı!
1911’de doğan ve asıl ismi Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga, kehanetlerinin yüzde 85’inin gerçekleşmesiyle dünyada ün saldı. İşte ünlü kahinin önümüzdeki seneler için söylediği kehanetler...
1996’da hayata veda etmesine rağmen yıllardır konuşulmaya devam eden Baba Vanga’nın 11 Eylül saldırıları ve Çernobil faciası gibi pek çok olayı bildiği ve paranormal yeteneklerinin olduğu iddia ediliyor.
Kimilerine göre, Baba Vanga’nın kehanetleri “deli saçması” gibi duruyor. Bulgar köylüsü bir kadının nasıl olur da geleceği okuyabildiğini bazıları sorgularken, kahinin dünyada yaşanan olayları önceden nasıl bildiğine yönelik çalışmalar ise sürüyor.
Baba Vanga’nın tutkulu hayranları onun kehanetlerinin yüzde 85’inin gerçekleştiğini ileri sürüyor.
O dönem Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı olan günümüzde Kuzey Makedonya sınırları içerisinde yer alan Ustrumca’da Pando ve Paraskeva Surchev çiftinin kızı olarak prematüre bir bebek olarak dünyaya geldi. Geleneklere bağlı kalınarak yaşayıp yaşamayacağı kesinleşene kadar Vanga'ya bir isim verilmedi. Vanga ilk ağladığı zaman bakıcısı sokağa çıkarak bir yabancıdan isim söylemesini istedi. Sokaktan geçen ilk yabancı Andromaha ismini önerdi fakat bu isim Yunanca olduğu için kabul görmedi. Sonraki ikinci yabancı yine Yunanca bir isim olan Vangelia ismini önerdi ve bu öneri kabul gördü.
Çocukluk döneminde kahverengi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir çocuk olan Vanga’nın babası bir İç Makedon Devrimci Örgütü aktivisti idi. 1. Dünya Savaşı sırasında Bulgaristan Ordusu'na çağrıldı. Vanga'nın babası askerde iken annesi öldü. Bunun üzerine Vanga'nın çocukluğunun büyük bir dönemini komşularının ve yakın aile dostlarının yanında geçirdi.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Ustrumca Yugoslavya'ya bırakıldı ve Yugoslav otoriteler Vanga'nın babasını Bulgar yanlısı fikirlerinden dolayı tutuklarken ailenin tüm mülküne el konuldu.
İlerleyen yıllarda babası başka bir kadınla evlendi. Böylece tekrar çekirdek ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Baba Vanga’nın bir kasırganın ortasında kalarak gözlerini kaybetmesi, onun hayatının dönüm noktası oldu. Bu arada büyük bir kasırga sırasında Baba Vanga’nın gözlerinin kum ve toz dolduğu iddia ediliyor. Ancak söz konusu kasırganın gerçekliği henüz meteorolojik kanıtlarla doğrulanmış değil. Bu olaydan sonra hiçbir tedavi yöntemi etkili olmadığı için Baba Vanga’nın tekrar görebilmesinin mümkün olmadığı söyleniyor.
Ünlü kahin Baba Vanga 1939 yılında Plörezi’ye yakalandı. Doktorlar, Baba Vanga’nın kısa bir süre içinde öleceğini sanıyordu. Ancak doktorların görüşünün aksine Vanga kısa bir süre içinde iyileşti. Bu olaydan sonra daha fazla insan Vanga’nın etrafında toplanmaya başladı. Zira hastalıklardan kurtuluyor ve öngörüleri daima doğru çıkıyordu.
Vanga’yı ziyaret eden kişiler çoğu zaman yakınlarının hayatta olup olmadığını soruyordu. 30’lu yaşlarında falcılığa başlamıştı. Tahminlerinde o kadar iyiydi ki bir ara Bulgaristan Çarı III. Boris dahi Vanga’yı ziyaret etti. Hayatı boyunca kendisinden asırlar önce yaşamış ve kendisi gibi kehanetleri doğru çıkan Nostradamus’a benzetildi.
1942 yılında Dimitar Gushterov ile evlenerek Petriç’e taşındı. Kısa bir süre sonra Vanga’nın eşi Dimitar alkolden dolayı 1962 yılında hayatını kaybetti. Baba Vanga eşi öldükten sonra daha fazla şöhrete kavuşur. Ülkeyi ziyaret eden birçok politikacı ve iş insanıyla görüştürülür.
Birçok siyasinin evinde ziyaret ettiği Vanga, Bulgaristan’ın Başbakanı Todor Zivkov ile kızını Petriç’teki evinde ağırladı. Bu evi ziyaret edenler arasında New York Times yazarı Stephen Kinzer da yer alır. Kinzer o güne ait gözlemlerini şöyle kaleme alır:
“Vanga ile baş başa vakit geçirebilenlerin çoğuna hüzün hakimdi. Hastalıktan muzdarip aile fertlerinin geleceğini soran da vardı, kaybettiği sevdikleriyle ilgili soru yöneltenler de… İşte onlardan biri; “Yıllar önce buraya geldiğimde Vanga’nın bana söyledikleri doğru çıktı. Annemin hastalığının tedavi edilemez olduğunu söylemişti, haklıydı. Yeğenimin cinayete kurban gideceğini söyledi, onun cansız bedenini tam da bize tarif ettiği yerde bulduk. Ne söylediyse kesinlikle inandım. Ona tapıyorum. O bir azize.”
Kahin Vanga, insanlar tarafından değer görüyordu. Bazıları onu azize, bazıları ise kadın peygamber ilan etti. Tutan kehanetleri olduğu kadar, hiç tutmayan kehanetleri de vardı.
Dünyanın yaşadığı büyük olayların önemli bir kısmını önceden tahmin etmeyi başaran Baba Vanga, 2004 yılında 227 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, dünya tarihinin en yıkıcı depremlerinden biri olan Hint Okyanusu Depremi’ni de bilmişti. Bugün hala doğruluğu kanıtlanmamış olsa da Vanga o günle ilgili şunları söylemişti:
“Yanardağlar uyanacak, dev dalgalar koca bir deniz kıyısını, kasabaları ve insanları kaplayacak.”
Baba Vanga daha 1950’li yıllarda buzulların eriyeceğini ve deniz suyu sıcaklığının artacağını söylemişti. O yıllarda küresel ısınma kavramı gündemde yok ve kimsenin bu kavrama dair bilgisi de yoktur. Bunun dışında Vanga’nın Çernobil faciası, Fukuşima Nükleer Santrali kazası, DEAŞ’ın doğuşu gibi pek çok şeyi bildiği öne sürülüyor. Washington Post muhabirlerinden dil bilimcilere kadar birçok insan Vanga’nın kehanetlerini doğrulamak için birçok çalışma kaleme aldı. Baba Vanga, 11 Ağustos 1996 tarihinde meme kanseri nedeniyle Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da hayatını kaybetti.
2024 YILINDA DÜNYAYI NELER BEKLİYOR?
Baba Vanga’nın cenazesine birçok insan katıldı ve vasiyeti üzerine müzeye dönüştürülen Petriç’teki evi her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Çünkü Vanga’nın yaşarken söylediği iddia edilen kehanetleri, bazılarına göre gerçekleşmeye devam ediyor.
Baba Vanga'ya göre 2024 yılında küresel ekonomiyi etkileyecek büyük bir ekonomik kriz olacak. Bu kriz, artan borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün Batı'dan Doğu'ya kayması gibi birçok faktör tarafından tetiklenecek. Kanser için mucizevi bir tedavinin keşfedileceği ve sonunda insanlığın bu yıkıcı hastalıktan kurtulacağını öngördü.
Küresel ısınmanın da etkisiyle 2024 yılında yıkıcı hava olayları ve doğal afetler olacak. Bu olaylarda büyük can kayıpları olacağını öngören Vanga, Pasifik Kıyıları bölgesinde önemli hasara ve can kaybına neden olacak büyük bir deprem olacağına da işaret etti.
İnsanlığın önümüzdeki 200 yıl içinde uzaylılarla temas kuracağını da söyleyen Baba Vanga, 'güçlü bir ejderhanın' gezegeni ele geçireceği ve üç devin -muhtemelen Rusya, Çin ve Hindistan- birleşeceği konusunda uyarı da yaptı. Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bildiği de iddia edilen Baba Vanga, hatta üzerinde 100, 5 ve bir sürü sıfır rakamı bulunan kırmızı bir paranın dünya genelinde kullanılacağını tahmin etti.
O HALDE SORU ŞU: BABA VANGA’YA GÖRE GELECEKTE NELER OLACAK?
2033: Kutuplar erimeye başlayacak, dünyadaki su seviyesi yükselecek.
2043: Avrupa’nın İslami bir halifeliğe dönüşümü tamamlanacak, bu halifeliğin başkenti Roma olacak ve Müslümanlar dünya ekonomisini yönetecek.
2066: Amerika yeni teknolojilerle üretilen bir küresel ısınma silahı kullanarak Roma’yı geri alacak.
2084: Doğa yeniden doğacak.
2187: İnsanlar iki büyük yanardağın patlamasını durduracak.
3005: Mars’taki büyük savaş evrenin gidişatını tümüyle değiştirecek.
3010: Bir kuyruklu yıldız aya çarptıktan sonra dünyanın her yeri kaya ve toz parçalarıyla kaplanacak.
2480: Dünya karanlığa gömülecek.
2025: Avrupa’nın nüfusu neredeyse yok olacak.
2076: Avrupa ve dünyanın geri kalanında komünizm rüzgârı tekrar esecek.
3797: Bu tarihten itibaren dünyadaki her şey yok olacak. Fakat insanlık başka bir yıldız sisteminde yaşayabilecek donanıma sahip olacak.