'Dur' İhtarına Uymadı, Polisle Çatıştı! Özel Harekat Ekipleri Devreye Girdi, Vurularak Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polise uzun namlulu tüfekle ateş açarak kaçan Ramazan Ç., saklandığı binada polisle girdiği çatışmada vurularak yakalandı. Hakkında iş yeri kurşunlama suçundan arama kararı bulunan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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'Dur' İhtarına Uymadı, Polisle Çatıştı! Özel Harekat Ekipleri Devreye Girdi, Vurularak Yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, hakkında iş yeri kurşunlama suçundan yakalama kararı bulunan Ramazan Ç., polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçtı. Mevlana Celalettin Rumi Bulvarı’nda polise uzun namlulu tüfekle ateş açarak kaçan şüpheli, aracı terk edip yaya olarak Fırat Mahallesi'ndeki bir binaya girdi.

'Dur' İhtarına Uymadı, Polisle Çatıştı! Özel Harekat Ekipleri Devreye Girdi, Vurularak Yakalandı - Resim : 1

Olay yerine sevk edilen özel harekat polislerinin de desteğiyle bina çevresi kuşatıldı. Teslim olması yönünde yapılan çağrılara Ramazan Ç.’nin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle bacağından vurulan Ramazan Ç., etkisiz hale getirilerek yakalandı ve tedavi için Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

'Dur' İhtarına Uymadı, Polisle Çatıştı! Özel Harekat Ekipleri Devreye Girdi, Vurularak Yakalandı - Resim : 2

Şüphelinin kullandığı uzun namlulu silah olay yerinde ele geçirilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Mahalledeki güvenlik önlemleri artırılırken, Ramazan Ç.’nin geçmişte karıştığı olaylara ilişkin de inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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