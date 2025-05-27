Papara'ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu! Ali Yerlikaya Açıkladı: Binlerce Hesap Açıldı, 12,8 Milyar Liralık İşlem Tespit Edildi, 13 Gözaltı

İstanbul merkezli büyük bir operasyonla, yasa dışı bahis suçuna karıştığı tespit edilen Papara A.Ş.'ye yönelik çok yönlü bir baskın gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Yerlikaya, Papara üzerinden yürütülen yasa dışı finansal işlemler kapsamında, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Operasyon; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirildi.

HESAPLAR AÇILMIŞ!

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, Papara sistemleri kullanılarak on binlerce vatandaş adına hesaplar açıldı ve bu hesaplar yasa dışı bahis gelirlerinin aktarılması için kullanıldı. Açıklamada, bu yöntemle suç gelirlerinin finansmanının sağlandığı ve söz konusu paraların kolayca transfer edildiği bilgisi yer aldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporlarına göre:

Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesap yasa dışı bahis amaçlı kullanıldı,

Bu hesaplar üzerinden toplam 12 milyar 879 milyon 558 bin TL'lik şüpheli işlem gerçekleştirildi,

Paraların 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve

Ardından 5 kişiye ait kripto cüzdanlara yönlendirilerek aklandığı belirlendi.

KAYYIM ATANDI, EL KONULDU

Operasyon sonucunda sadece gözaltılarla sınırlı kalınmadı. Yasa dışı bahis ağıyla ilişkilendirilen Papara A.Ş. dahil 10 şirkete, 6 deniz aracına, 74 araca, 8 konuta ve şüphelilere ait banka ve kripto para varlıklarına da el konuldu. 5 milyar TL değerinde mal varlığına el koyma kararı uygulandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Papara sistemlerinde 'Yasa Dışı Bahis' amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi. MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu; 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu, Bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve Bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Papara A.Ş.’nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar TL’lik mal varlığına el konuldu."

Kaynak: Haber Merkezi