Papara'ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Kayyım Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, Papara Elektronik Para A.Ş. adlı ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis organizasyonlarının para trafiğini yönettiği ve bu süreçten doğrudan gelir elde ettiği belirlendi. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı hakkında "örgüt liderliği" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Başsavcılık, Papara'nın 2016 yılından bu yana faaliyet izniyle çalışmasına rağmen, yasa dışı bahis ağlarının finansal altyapısını sağlayarak 7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve Suç Örgütü Kurma gibi suçlamalarla soruşturulduğunu duyurdu.

MASAK RAPORU

Soruşturmanın temelini oluşturan MASAK raporları, Papara'nın işlem geçmişi üzerinde yapılan analizlerde ciddi bulgular ortaya koydu. Rapora göre, Papara nezdindeki hesaplar yasa dışı bahis gelirlerinin yönetiminde sistematik biçimde kullanıldı. Şirketin bu transferlerden ücret alarak gelir elde ettiği, kripto borsalar üzerinden yapılan işlemlerin ise suç gelirlerini aklamaya yönelik olduğu tespit edildi.

Ayrıca, 26 bin 12 Papara hesabının, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde aktif olarak kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen gelirlerin 274 farklı banka hesabına ve oradan da 16 kripto cüzdana yönlendirilerek aklandığı anlaşıldı. Beş kripto cüzdan sahibinin doğrudan yasa dışı bahis örgütleriyle bağlantılı olduğu bilgisi de rapora yansıdı.

Soruşturma kapsamında, Papara'nın yasa dışı bahis örgütleriyle "anlaşmalı" şekilde çalıştığı yönünde ciddi emareler bulunduğu bildirildi. Şirketin, yasa dışı bahis trafiğini sekteye uğratmadan yürütmek için işlem denetimlerini geciktirdiği, böylece hem faaliyetlerin aksamadığı hem de şirketin düzenli gelir sağladığı ifade edildi.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Soruşturmanın bir parçası olarak 27 Mayıs'ta, aralarında Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait;

-PPR Holding A.Ş. başta olmak üzere 8 şirket,

- 74 araç,

- 7 daire ve villa,

- 5 tekne,

- 3 kiralık kasa

- 1 adet yat olmak üzere çok sayıda mal varlığına el koyma tedbiri uygulandı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla, el konulan şirketlerin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Kaynak: Haber Merkezi