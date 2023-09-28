Merkez Bankası'ndan 'Papara' ve 'İşte Pay Ödeme' kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İşte Pay Ödeme Kuruluşu A.Ş ve Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izni kapsamını genişletti.

Merkez Bankası'ndan 'Papara' ve 'İşte Pay Ödeme' kararı!

TCMB'nin İşte Pay Ödeme Kuruluşu AŞ'ye ödeme para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin vermesine dair kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, verilen izin kapsamında İşte Pay Ödeme Kuruluşu AŞ ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlandırılarak, ödeme hizmetleri sunmak üzere ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

PAPARA'NIN DA FAALİYET İZNİ GENİŞLETİLDİ

Öte yandan, TCMB, Papara Elektronik Para AŞ'nin ödeme hizmetleri sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere faaliyet izin kapsamını genişletti.

Merkez Bankası'ndan 'Papara' ve 'İşte Pay Ödeme' kararı! - Resim : 1

Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

İŞTE PAY ÖDEME NEDİR?

İşte Pay kendi sanal POS'unu kullanarak hizmet vermektedir. Böylece bankalar ile ayrı ayrı sanal POS anlaşması yapmanıza, her bir POS için kurulum ve bakım ücretleri ödemenize gerek kalmaz.

PAPARA NEDİR?

Papara, kullanıcılarına saniyeler içinde ücretsiz sahip olabilecekleri hesap ve kart sunan dijital bir hesaptır.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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