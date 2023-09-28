Altın fiyatlarında sert dalgalanma: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmadan alınan sinyallerin döviz ve değerli madenler piyasalarının yönünün belirlenmesinde etkili olacacağı ifade ediliyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD hükümetinin kapanma potansiyeli olduğunu anımsatarak, "Otomotiv işçilerinin grevi ekonomiyi yavaşlatabilir. Bu durum Fed'in daha az agresif hamleler yapmasını gerektirebilir" ifadesini kullandı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 1 değer kazancıyla bin 654 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurunda ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,7 azalışla bin 637 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 718 liradan, Cumhuriyet altını 10 bin 970 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI ARTIŞ

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1.877 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem