Ekonomide kötümserlik sürüyor, yine güven vermedi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta 94,1 iken eylülde yüzde 1,3 artışla 95,4'e çıktı. Ancak endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliği işaret etti.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN VERMEDİ

Geçen aya göre eylülde tüketici güven endeksi yüzde 5,1 yükselişle 71,5, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,5 artarak 105,1, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 azalışla 113, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 artışla 117,7, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1 artışla 88,3 değerini aldı.

100'DEN KÜÇÜK OLMASI KÖTÜMSERLİĞİ İŞARET EDİYOR

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem