Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yükseltti. Buna göre, faiz oranı yıllık yüzde 30,75'e çıkarıldı.

Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarındaki değişikliğe ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak belirlendi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 25,75 ve avans işlemleri için yüzde 26,75 düzeyinde bulunuyordu.

Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı! - Resim : 1

REESKONT FAİZİ NEDİR?

Reeskont faiz oranı, varlığın nakde dönüştürülmesi esnasında uygulanan ve senette veya vadeli çekte faiz oranının belirtilmediği takdirde uygulanan orana denir. Reeskont oranı avans faiz oranıyla genelde aynı olup iskonto faiz oranından ise yüksektir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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