Düzenleme Başladı! Yapmayan Birçok Kişi Havalimanında Uçağa Alınmayabilir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından havalimanlarında uygulanacak olan yenilikler geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. O uygulama Türkiye'deki havalimanlarında başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından havalimanlarında uygulanacak olan yenilikleri geçtiğimiz günlerde paylaşmış ve o yenilikler sosyal medyada olay olmuştu. Ve beklenen oldu o uygulama resmen başladı. Bundan böyle güvenlik alanında yapılan yenilikler kapsamında o uygulamayı reddedenler uçağa alınmayacak.
İşte, yeni uygulamalar…
Kabul edilen yeni düzenlemeye göre havalimanlarına giriş yapan tüm yolcular, havalimanlarına ve hava araçlarına girişlerinde teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile aranacak. Bu kapsamda birçok yolcunun aranmasına başlandı. Uygulamayı kabul etmeyenler ise uçağa alınmayacak.
EŞYALAR DA ARANABİLİR
Edinilen bilgiye göre; Aranmak istenen yolcu, kendisi veya eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanına ve uçağa kabul edilmeyecek. Alınan kara yolcunun itiraz hakkı ise olmayacak.