Düzenleme Başladı! Yapmayan Birçok Kişi Havalimanında Uçağa Alınmayabilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından havalimanlarında uygulanacak olan yenilikleri geçtiğimiz günlerde paylaşmış ve o yenilikler sosyal medyada olay olmuştu. Ve beklenen oldu o uygulama resmen başladı. Bundan böyle güvenlik alanında yapılan yenilikler kapsamında o uygulamayı reddedenler uçağa alınmayacak.