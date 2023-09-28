Faiz zammı geldi: Togg'da aylık ödeme 40 bine dayandı

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg için bankaların özel olarak kullandırdığı taşıt kredisi faiz oranları son olarak geçtiğimiz ağustos ayında yüzde 0.99’dan yüzde 1.59’a yükseltilmişti.

Son faiz zammının üzerinden çok geçmeden bu kez 2 Ekim itibarıyla Togg'a özel taşıt kredisi faiz oranları bir kez daha artırıldı.

Karar hakkında bilgi veren gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından şu bilgileri aktardı:

"Togg'a bir faiz zammı daha!

Kamu bankaları 2 Ekim itibarıyla Togg'a özel taşıt kredisi faiz oranlarını bir kez daha artırıyor.

Ağustos sonunda %0,99'dan %1,59'a yükselen faiz oranı 2 Ekim'den itibaren %2,11'e çıkacak.

156 BİN LİRA DAHA ZAMLI

Faiz oranının tekrar artmasıyla 820 bin TL kredi için 36 ay vadede;

Aylık ödeme 32.518 TL'den 36.800 TL'ye,

Toplam ödeme ise 1 milyon 170 bin 622 TL'den 1 milyon 326 bin TL'ye çıkacak.

Yani son kredi artışıyla uzun menzilli T10X için 820 bin TL kredi kullanacak kişi aracı 156 bin TL zamlı ödeyecek.

Bu arada Ağustos sonu itibarıyla teslim edilen Togg sayısı 3400 adede ulaşmıştı. Eylül sonu itibarıyla bu sayının 6 bin adedi bulması bekleniyor. Bu da kaparo verip bekleyen 14 bin kişinin bundan etkileneceğini ortaya koyuyor."