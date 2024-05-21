ABD'li Senatör Sanders'tan UCM'nin Netanyahu ve Gallant kararına destek

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a yakalama kararı başvurusuna destek verdi.

ABD'li Senatör Sanders'tan UCM'nin Netanyahu ve Gallant kararına destek

Savaş karşıtı tutumu ve İsrail politikalarını eleştiren Vermont Senatörü Sanders, sosyal medya hesabından UCM Başsavcısı Han'ın kararını savundu. Sanders, "UCM Başsavcısı, savaş suçlarına karışmış siyasi liderler için yakalama kararı başvurusunda haklıdır. Küresel toplum, uluslararası hukuku savunmalıdır" dedi.

Sanders ayrıca, UCM Başsavcısı'nın İsrailli liderlerin yanı sıra Hamas liderlerine de yakalama kararı başvurusunda bulunduğunu ve daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için de yakalama kararı verdiğini hatırlattı.

UCM'NİN 'YAKALAMA KARARI' BAŞVURUSU

UCM Başsavcısı Kerim Han, daha önce İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunmuştu.

Han ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında da yakalama kararı başvurusu yaptığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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