NOW'un iddialı dizisiydi: Ekranlara veda ediyor

NOW TV'nin iddialı dizisi Gaddar'dan hayranlarına kötü haber geldi. Dizinin 7 Haziran'da final yapacağı açıklandı.

NOW'un iddialı dizisiydi: Ekranlara veda ediyor

NOW TV'nin ekranlarına taşınan Ay Yapım imzalı "Gaddar" dizisi, reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamayarak final yapma kararı aldı. Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı dizi, 7 Haziran'da izleyicilerle vedalaşacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, dizinin reyting performansı beklentileri karşılayamadığı için final kararı alındı.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy'un yanı sıra Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar gibi deneyimli isimlerin yer aldığı dizi, 7 Haziran akşamı ekranlara veda edecek.

Bu tarih aynı zamanda Star TV'nin "Yalı Çapkını", Show TV'nin "Kızılcık Şerbeti" ve TRT1'in "Kara Ağaç Destanı" dizilerinin sezon finali yapacağı gün olarak belirlendi.

Senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı Gaddar dizisinin yönetmenliğini ise Sinan Öztürk üstleniyordu.

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