Nejat İşler'den iddialı film: Usta isimleri aynı filmde topladı

Nejat İşler'in ortak yapımcılığını üstlendiği Meddah Kolektif ve Sky Films, "Evcilik" isimli iddialı bir filme imza atacak. Filmin kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Deniz Işın gibi önemli isimler yer alacak.

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Nejat İşler'den iddialı film: Usta isimleri aynı filmde topladı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ülkemizin önde gelen oyuncuları “Evcilik” filminde buluşuyor. Filmin hem senaristliğini hem yönetmenliğini üstlenen Ümit Ünal “Evcilik” filmi için hazırlıklarına başladı.

Filmin yapımcılığına başarılı oyuncu Nejat İşler ve Emre Oskay imza atacak.

Çekimlerinin önümüzdeki hafta başlaması planlanan Meddah Kolektif ve Sky Films imzalı filmde ülkemizin en başarılı oyuncularından Öykü Karayel, Fatih Artman, Deniz Işın ve Nejat İşler buluşuyor. İddialı konusuyla çok konuşulacak olan filmin çekimleri Asos’ta başlayacak.

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