Cannes Film Festivali başladı

25 Mayıs'a kadar sürecek festivalin kapanışında ödüller sahiplerini bulacak.

Cannes Film Festivali başladı

Fransa'da jüri başkanlığını Amerikalı oyuncu ve yazar Greta Gerwig'in üstlendiği 77. Cannes Film Festivali 14 Mayıs'ta başladı. Festivalde 22 film, Altın Palmiye için yarışacak. Festivalde Amerikan sinemasının önde gelen oyuncularından Meryl Streep onur konuğu oldu.

Oscar ödüllü oyuncu Streep'e festivalde Altın Palmiye Onur Ödülü verildi. Açılış töreninin ardından Le Deuxieme Acte filminin gösterimi yapıldı. Bu yıl, oyuncu Gerwig'in jüri başkanlığını yürüttüğü festivalin 9 jüri üyesi bulunuyor.

Festivalin ana yarışma jüri üyeleri arasında ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın eşi senarist ve fotoğrafçı Ebru Ceylan da bulunuyor.

Ayrıca jüride, Amerikalı oyuncu Lily Gladstone, Fransız oyuncu Eva Green, Lübnanlı senarist ve yönetmen Nadine Labaki, İspanyol yönetmen, yapımcı ve senarist Juan Antonio Bayona, İtalyan aktör Pierfrancesco Favino, Japon yönetmen Kore-eda Hirokazu ile Fransız aktör ve yapımcı Omar Sy da yer alıyor.

Geçen yıl jüri başkanı Ruben Östlund tarafından Justine Triet'in Bir Düşüşün Anatomisi filmine verilen Altın Palmiye ödülü için bu yıl 22 film yarışacak.

25 Mayıs'ta kadar sürecek festivalin kapanışında ödüller sahiplerini bulacak.

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