Nobel ödüllü Kanadalı yazar Alice Munro hayatını kaybetti

Nobel ödüllü Kanadalı yazar Alice Munro, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Yayınevi McClelland&Stewart'ın CEO'su Kristin Cochrane, Munro'nun Ontario'daki evinde öldüğünü söyledi. Cochrane, "Sayısız yazara ilham kaynağı oldu ve eserleri edebiyat dünyamızda silinmez izler bıraktı" dedi.

The Globe and Mail gazetesi, aile üyelerine dayandırdığı haberinde 10 yıldır demans hastası olan Munro'nun pazartesi günü yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kanada Kültürel Miras Bakanı Pascale St-Onge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alice Munro Kanadalı bir edebiyat ikonuydu. 60 yıl boyunca öyküleriyle Kanada ve dünyada kalpleri büyüledi" ifadelerini kullandı.

2013 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Alice Munro, sıklıkla Rus yazar Antov Çehov'a benzetiliyor ve "çağdaş öykünün ustası" olarak nitelendiriliyordu.