Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni hükümeti onayladı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da kabul edilen yeni kabineyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, onayladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni hükümeti onayladı

Rusya’da devlet başkanlığı seçimleri sonrası yeni hükümet kuruldu. Geçtiğimiz hafta Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’I tekrar başbakan olarak atayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da kabul edilen yeni kabineyi imzaladığı kararnameyle onayladı.
Putin’in imzaladığı kararnameye göre, Denis Manturov, Tatyana Golikova, Alexander Novak, Alexey Overchuk, Dmitry Patrushev, Vitaly Savelyev, Marat Khusnullin ve Dmitry Chernyshenko yeni başbakan yardımcısı olarak atandı.

Andrey Belousov Rusya Savunma Bakanı, Vladimir Kolokoltsev İçişleri Bakanı, Alexander Kurenkov Rusya Acil Durumlar Bakanı, Sergey Lavrov Dışişleri Bakanı, Konstantin Chuychenko Adalet Bakanı, Anton Alikhanov Sanayi ve Ticaret Bakanı, Mikhail Degtyarev Spor Bakanı, Alexander Kozlov Çevre Bakanı, Anton Kotyakov Çalışma Bakanı, Sergey Kravtsov Eğitim Bakanı, Oksana Lut Tarım Bakanı, Olga Lyubimova Kültür Bakanı, Mihail Muraşko Sağlık Bakanı, Maksim Reshetnikov Ekonomi Bakanı, Anton Siluanov Maliye Bakanı ve Roman Starovoyt Ulaştırma Bakanı oldu.

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Putin’in imzaladığı kararname ile Rus hükümeti resmen göreve başladı.

Kaynak: İHA

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