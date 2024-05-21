Bursa'da bıçaklanıp gasbedilen taksici ağır yaralandı: 20 gün önce baba olmuş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşanan talihsiz olayda, taksici Yunus Yüksel (30), aracına aldığı yolcular tarafından bıçaklanıp gasbedilerek ağır yaralandı.

Bursa'da bıçaklanıp gasbedilen taksici ağır yaralandı: 20 gün önce baba olmuş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Eskişehir'e gitmek isteyen iki yolcu tarafından bıçaklanarak gasbedilen taksici Yunus Yüksel (30), ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mudanya ilçesinde 16 T 4225 plakalı aracıyla taksicilik yapan Yunus Yüksel (30), Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı. Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi.

Yunus Yüksel, Çepni Mahallesi'ne geldiği sırada erkek yolcunun bıçaklı saldırısına uğradı. Yaklaşık 20 bıçak darbesiyle yaralanan taksici baygınlık geçirdi. Şüpheli, taksiciyle birlikte taksiyi şehir merkezindeki bir ara sokağa bırakıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan taksici, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan taksicinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Evli olduğu öğrenilen Yunus Yüksel'in, yaklaşık 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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