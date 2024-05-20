Antalya'da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Bayatbademleri Mahallesi Tahtalıbeli mevkisinde meydana geldi. Ali T. yönetimindeki 07 DT 781 plakalı otomobil, yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk gelen ekipler, araçtaki yolculardan Şerife T.'nin hayatını kaybettiğini teyit etti.

Kazada yaralanan sürücü Ali T. ile araçta bulunan Safibaz T. ve Remzi B. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Şerife T.'nin cenazesi, incelemelerin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: AA