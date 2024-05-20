Muğla'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça, Bodrum ilçeleri açıklarında düzenlenen operasyonlarda, sürüklenen botlarda mahsur kalan ve Yunanistan tarafından geri itilen 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 3'ü çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

İlçe açıklarında başka bir operasyonda ise Sahil Güvenlik Botu, tespit edilen hareketli lastik botu durdurarak 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil radarı tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot durduruldu. Botta 1'i çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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