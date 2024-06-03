Moskova'da Nazım Hikmet anısına konser verildi

Şair Nazım Hikmet, ölümünün 61. yıl dönümünde Moskova'da anıldı.

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Moskova'da Nazım Hikmet anısına konser verildi

Rusya’nın başkenti Moskova’da ölümünün 61. yıl dönümü nedeniyle şair Nazım Hikmet’in anısına konser düzenlendi.

Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfının organizasyonuyla, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi İşbirliğiyle Russkaya Pesnya Moskova Devlet Akademi Tiyatrosu'nda sanatçı Serenad Bağcan konser verdi.

Bağcan ve orkestrası bağlama virtüözü Erdem Şimşek eşliğinde Nazım Hikmet’in anısına derlenen şarkıları söyledi. Konserde, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfının Onursal Başkanı sanatçı Zülfü Livaneli de sahneye çıkarak bazı şarkılara eşlik etti.

"NAZIM HİKMET BİZİ YİNE BİR ARAYA GETİRDİ"

Konser öncesinde Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır yaptığı konuşmada, "Farklı görüşlerden herkesi bir araya getirebilen, herkesi fikirleri ışığı altında aydınlatan ve yol göstermeye devam eden bir insan Nazım Hikmet, bizi yine bir araya getirdi." ifadesini kullandı.

Programda, 2024 Nazım Hikmet Dostluk Ödülü, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdürü Aleksandra İlyina’ya verildi.

Kaynak: AA

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