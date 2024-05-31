Yalı Çapkını dizisinde işler karışıyor. Finalde neler yaşanacak belli oldu

Star TV ekranlarında yayımlanan Yalı Çapkını dizisinin finalinde neler yaşanacak belli oldu

Yalı Çapkını dizisinde işler karışıyor. Finalde neler yaşanacak belli oldu

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisi sezon finaline adım adım yaklaşıyor.

Yalı Çapkını dizisinde işler karışıyor. Finalde neler yaşanacak belli oldu - Resim : 1

YENİ BÖLÜMÜN ÖZETİ

Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsarken, bu kayıpla büyük bir acı yaşayan Ferit, dedesinden beklediği tepkiyi göremediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Fuat ve Orhan'ın ölümünden kendini sorumlu tutan Seyran, Ferit'e ve ailesine zarar verdiğini düşündüğü için büyük bir suçluluk duyar. Halis Ağa'dan ummadığı bir teklif alan İfakat, yaşanan bu gelişmeye çok sevinir. Hastalığını Ferit'ten gizlemeye çalışan Seyran, bu sırrı hiç beklemediği birinin öğrenmesiyle şaşkınlığa uğrar. Babasının intikamını alabilmek ve sevdiklerini koruyabilmek için güçlü olmak zorunda hisseden Ferit, önemli bir karar vererek Kont Ziya'dan yardım ister. Fakat gireceği bu yeni yol, mecbur kaldığında tüm sevdiklerinden vazgeçmeyi göze almasını gerektirecektir.

Yalı Çapkını dizisinde işler karışıyor. Finalde neler yaşanacak belli oldu - Resim : 2

SEZON FİNALİNDE BÜYÜK SIR AÇIĞA ÇIKIYOR

Dizinin sezon finalinde İfakat'ın katil olduğu ortaya çıkıyor. Seyran ve Ferit'in ise yeniden ayrılacağı öğrenildi.

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