Hasatlar başladı. Birçok kişi ise yanlış yapıyor! Kayısı reçeline lezzet katan tüyo

Kayısı reçeli yaparken bu tarifi uygulayın. Yapacağınız kayısı reçeli çok daha lezzetli olacak. İşte kayısı reçelinin tarifi

Hasatlar başladı. Birçok kişi ise yanlış yapıyor! Kayısı reçeline lezzet katan tüyo

Hasat mevsimi geldiğinde birçok kişi kayısı reçeli yapmaya karar verir. Ancak, bu lezzetli reçeli yaparken yapılan hataların tadını olumsuz etkileyebileceğini biliyor muydunuz? İşte, kayısı reçeline lezzet katan püf noktaları ve tarifi!

KAYISI REÇELİ TARİFİ

Malzemeler


3 su bardağı toz şeker
1 kg kayısı
Yarım limonun suyu

Nasıl Yapılır?

Hasatlar başladı. Birçok kişi ise yanlış yapıyor! Kayısı reçeline lezzet katan tüyo - Resim : 1
Öncelikle kayısıları bol suda yıkayarak ortadan ikiye ayırın. Çekirdeklerini çıkartın ve başka bir kaba alın.
Çekirdekleri çıkartılan kayısıları, orta boy bir tencerenin içine koyun. Üzerine toz şekeri ekleyin ve tencereyi hafifçe sallayın.
Böylece şekerin en alt kısımlara ulaşması da sağlanır. Tencerenin kapağını kapatarak 1 gece bekletin.
İsteğe göre kayısıdan çıkartılan çekirdekleri kırabilir ve içlerinde bulunan bademi de reçelin içine ekleyebilirsiniz.
Ertesi gün önce yüksek ateşte, sonra kısık ateşte ara ara üzerindeki köpükleri alarak pişirin.
Kayısılar yumuşayınca limon suyunu ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.
Reçel sıcakken kavanozlara doldurun ve soğumaya bırakın. Ilımaya başladığında kapaklarını kapatıp servis için hazır hale getirin.
Kayısı reçeli kaç dakika pişer? 20 dakika hazırlama, 30 dakika pişirme süresi vardır. Ortalama 50 dakika da ev yapımı kayısı reçelini hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

Artık, lezzetli ve mis gibi kokan kayısı reçeliniz hazır! Bu püf noktalarını dikkate alarak yapacağınız kayısı reçeli misafirlerinizi ve sevdiklerinizi mest edecek. Afiyet olsun!

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Kaynaklar: Mynet.com, Youtube.com

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