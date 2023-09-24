Reçel yaparken tencereye eklemek gerekiyormuş... Lezzeti 2 katına çıkarıyor

Reçel yapımı oldukça keyifli bir uğraş olmakla birlikte, doğru teknikleri kullanarak daha lezzetli bir sonuç elde edebilirsiniz. Bu içeriğimizde, reçel yaparken dikkat etmeniz gereken 5 püf noktasını sizlerle paylaşacağız.

1. Tencereye Eklemek Şart

Reçel yaparken, meyve ve şekeri tencereye koyup kaynatmak yeterli değildir. Kıvamı daha da yoğunlaştırmak için tencereye bir miktar limon suyu ya da elma sirkesi eklemeniz gerekiyor. Bu sayede reçelinizin kıvamı 2 katına kadar çıkacaktır.

2. Meyveleri Doğru Seçin

Reçel yapımında kullanacağınız meyvelerin taze ve olgun olması çok önemlidir. Ayrıca, meyveleri yıkadıktan sonra iyice kurulayın ve çekirdeklerini çıkarmayı unutmayın. Çekirdekler reçelinizin tadını bozabilir.

3. Şekeri Dozunda Kullanın

Reçel yapımında kullanacağınız şeker miktarını doğru ayarlamak, reçelinizin tadını belirleyecektir. Fazla şeker kullanmak reçelinizin tadını bozabilirken, az şeker kullanmak da reçelinizin kıvamını etkileyebilir. Genel olarak, kullanacağınız meyve miktarının yarısı kadar şeker kullanmanız önerilir.

4. Kaynatma Süresine Dikkat Edin

Reçelinizi kaynatırken sürekli karıştırmanız gerekiyor. Ayrıca, kaynatma süresi de çok önemlidir. Reçeliniz tam olarak kıvamına gelene kadar kaynatmalısınız. Bu süre genellikle 30-40 dakika arasındadır.

5. Saklama Koşullarına Dikkat Edin

Reçelinizi hazırladıktan sonra, uygun koşullarda saklamalısınız. Sterilize edilmiş cam kavanozlara doldurun ve ağzını sıkıca kapatın. Serin ve karanlık bir yerde saklayabilirsiniz. Ayrıca, reçelinizin üzerine bir parça yağ koyarak daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz.

ÇİLEK REÇELİNİN TARİFİ NASILDIR?

Tarifsiteniz.com'da yer alan bir içerikte; Çilek reçeli tarifiyle ilgili detaylar paylaşıldı. İşte o tarif

Malzemeler:

- 1 kg ortadan ikiye ayırdığınız çilek

- 5 su bardağı şeker

- 5-6 damla limon suyu

Çilek Reçeli Yapımı:

1. Öncelikle, çileklerinizi iyice yıkayın ve ortadan ikiye bölün. Ardından, kaynatacağınız tencereye alın.

2. Üzerine 5 su bardağı şeker ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın. Hiç su gelmeyecek şekilde, 5-6 saat boyunca bekletin. Eğer mümkünse, reçeli gece hazırlayıp sabaha kadar bekletin.

3. Bekleme süresi sonunda, reçelinizi orta derecede harlı ocağın üzerine alın. Köpüklerini bir kaşık yardımı ile alarak, yaklaşık 20 dakika boyunca kaynatın.

4. 20 dakikanın sonunda, 5-6 damla limon suyunu ilave edin ve kaşık yardımı ile köpükleri alın. Yaklaşık 10 dakika daha kaynattıktan sonra, ocağın altını kapatın.

5. Reçeliniz hafif ılınınca, hazırlamış olduğunuz kavanozlara boşaltın. Reçeliniz hafif akışkan bir kıvamda olmalıdır.

6. Çilek reçeliniz hazır! Afiyet olsun.