Son dönemde akın akın göç alıyordu. İzmir Çeşme'den bile daha pahalı oldu

İzmir Olay'daki habere göre; Son dönemde Seferihisar, özellikle İstanbul ve İzmir merkezinden gelen göç dalgasıyla dikkat çekiyor. Bu göç dalgasıyla birlikte Seferihisar'ın Çeşme'den daha pahalı bir konuma doğru ilerlediği gözlemleniyor. Seferihisar merkezde kiralık ev bulma konusunda zorluklar yaşanmaya başladı. Özellikle durumu iyi olan emeklilerin tercih ettiği bu bölge, göç alan kesimin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Seferihisar'ın bu denli ilgi görmesinin altında yatan sebepler arasında doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sakin yaşam tarzı bulunuyor. Ancak artan taleple birlikte konut fiyatlarında da ciddi bir artış yaşanıyor. Bu durum, bölgenin cazibesini artırsa da kiralık ev bulma konusunda zorluklar yaşanmasına neden oluyor.

Özellikle İstanbul ve İzmir merkezinden gelen göç dalgasının ardında, emeklilerin tercih ettiği bir yaşam tarzı, doğa ile iç içe bir ortam ve sakin bir yaşam isteği yatıyor. Seferihisar'ın bu özellikleri, özellikle emekliler tarafından tercih edilmesine sebep oluyor.

Göç dalgasının devam etmesi halinde, Seferihisar'ın konut piyasasında ve genel ekonomisinde nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu.

SEFERİHİSAR'DAKİ KÜLTÜREL ZENGİNLİKLER

Cami ve Mescitler:



1.Güdük Minare Cami(Seferihisar ilçe Merk.)

2.Hıdırlık Cami(Seferihisar İlçe Merk.)

3.Turabiye Cami(Seferihisar İlçe Merk.)

4.Ulu Cami(Seferihiasar İlçe Merk.)

5.Kasım Çelebi Cami(Düzce Köyü)

6.Sığacık Cami ve Sığacık Mescidi)



Hamamlar Medreseler:



1.Hamam(Seferihisar İlçe Merk.)

2.Sığacık Hamamı

3.Düzce Köyü Hamamı

4.Ulamış Köyü Hmamı

5.Kasım Çelebi Medresesi(Düzce Köyü)

Çeşme –Anıt-Su Kemeri-Illıcalar:



1.Şehitler Çeşmesi(Seferihisar İlçe Merk.)

2.Ulamış Köyü Şehitlik Anıtı

3.Su Kemeri(Beyler Köyü)

4.Cumalı Illıcaları(Kavakdere Köyü)

Tümülüsler:



1.Güneşlikent Tümülüsü(Tepecik Mah.Gemisuyu Mevki,Seferihisar İlçe Merk.)

2.Tümülüs- A(Hıdırlık Mah.Sazlıgöl Mevki,Seferihisar İlçe Merk.)

3.Tümülüs-B(Hıdırlık Mah.Sazlıgöl Mevki,Seferihisar İlçe Merk)



Antik Kent ve Sit Bölgeleri



1.Teos Antik Kenti

2.Lebedos Antik Kenti

3.Karaköse Harabeleri

4.Myonnesos Adası