Bisiklet Kiralamada Yeni Dönem! Yönetmelik Değişti

TEK RENK VE GÜVENLİK EKİPMANI ZORUNLU OLACAK

Yönetmelik kapsamında kiralık bisikletler artık tek tip ve tek renkte olacak. Bu bisikletlerin kişisel kullanıma ait olanlardan ayırt edilebilmesi için belirgin bir renk (örneğin sarı) tercih edilecek. Kiralama yapan işletmeler, kullanıcıya kask ve dizlik gibi güvenlik ekipmanlarını sağlamakla yükümlü olacak ve bu ekipmanların kullanımı zorunlu hale gelecek.

BİSİKLET KULLANIMINA SAAT SINIRI GETİRİLİYOR

Bisiklet kiralama saatlerine mevsimsel sınırlama da getirilecek. Yaz aylarında (1 Nisan - 31 Ekim) 21.00’den sonra, kış aylarında (1 Kasım - 31 Mart) ise 19.00’dan sonra bisiklet kullanımı yasak olacak. Kiralanan bisikletlerin bu saatlerden önce teslim edilmesi gerekecek.