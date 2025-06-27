Bisiklet Kiralamada Yeni Dönem! Yönetmelik Değişti
Adalar'da yıllardır süregelen düzensiz bisiklet kiralama uygulamaları 2025 yılı itibarıyla sona eriyor. Yaz aylarında turist yoğunluğunun arttığı, dar sokaklarda sık sık yaşanan trafik ve güvenlik sorunları nedeniyle Adalar Belediyesi kapsamlı bir düzenlemeye gitti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni hazırlanan "Bisiklet Kiralama Yönetmeliği", 2025 yılında yürürlüğe girecek ve tüm Prens Adaları’nda uygulanacak. Yönetmelikle birlikte bisiklet kiralama faaliyetlerinde standartlar artırılırken, ada sakinlerinin ve ziyaretçilerin güvenliği öncelik haline getirilecek.
TEK RENK VE GÜVENLİK EKİPMANI ZORUNLU OLACAK
Yönetmelik kapsamında kiralık bisikletler artık tek tip ve tek renkte olacak. Bu bisikletlerin kişisel kullanıma ait olanlardan ayırt edilebilmesi için belirgin bir renk (örneğin sarı) tercih edilecek. Kiralama yapan işletmeler, kullanıcıya kask ve dizlik gibi güvenlik ekipmanlarını sağlamakla yükümlü olacak ve bu ekipmanların kullanımı zorunlu hale gelecek.
BİSİKLET KULLANIMINA SAAT SINIRI GETİRİLİYOR
Bisiklet kiralama saatlerine mevsimsel sınırlama da getirilecek. Yaz aylarında (1 Nisan - 31 Ekim) 21.00’den sonra, kış aylarında (1 Kasım - 31 Mart) ise 19.00’dan sonra bisiklet kullanımı yasak olacak. Kiralanan bisikletlerin bu saatlerden önce teslim edilmesi gerekecek.
YOĞUN BÖLGELERDE BİSİKLET YASAKLANACAK
Yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bazı dar alanlar ise bisiklet trafiğine tamamen kapatılacak. Büyükada’daki Gülistan Caddesi ve Çiçekli Yalı Sokak gibi riskli bölgeler bu kapsama alınırken, kural ihlallerinden doğrudan kiralama işletmeleri sorumlu tutulacak.
ACİL DURUMLAR İÇİN İSTİSNA TANINACAK
Acil sağlık müdahalelerinde kullanılan bisikletli ambulanslar ise yeni düzenlemelerin dışında tutulacak. Bu araçlar hizmet vermeye devam edecek.
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DÜZENLİ BİR MODEL HEDEFLENİYOR
Adalar Belediyesi, yeni yönetmelikle bisiklet turizmini sonlandırmayı değil, daha güvenli, planlı ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyor. Düzenlemeyle birlikte yaya önceliğinin sağlanması, çevre dostu ulaşımın teşvik edilmesi ve kamusal alanlarda düzenin artırılması hedefleniyor.