Yenilenen seçimi kazanan CHP'li başkandan ilk açıklama: Halkımız, hakkımız olanı bize iade etti

Yenilenen Kayseri Pınarbaşı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre tekrar kazanan CHP'li Deniz Yağan, seçim zaferinin ardından ilk açıklamasını yaptı. Yağan, seçim sonuçlarıyla ilgili "Halkımız, hakkımız olanı bize iade etti" dedi.

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Yenilenen seçimi kazanan CHP'li başkandan ilk açıklama: Halkımız, hakkımız olanı bize iade etti

Kayseri Pınarbaşı’nda yenilenen seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre 6 bin 783 oy alan CHP'li Deniz Yağan Belediye Başkanı seçildi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Konya Milletvekili Barış Bektaş ile birlikte Pınarbaşı'ndaki seçime ilişkin ilk değerlendirmesini yapan Yağan, şunları söyledi:

"Pınarbaşı iyi bir seçim süreci geçirdi daha önceki seçimlerimizdeki gibi. Sıfırdan başladık. Neticesinde hakkımız olanı halkımız bize iade etti. Asla ayrıştırıcı bir tutumumuz olmayacak, ilçe hepimizin. Bizi seçtikleri için tüm Pınarbaşı halkına teşekkür ediyorum. Kesin olmamakla birlikte 289 oy farkla kazandık. Avukatlarımızla vekillerimiz süreci takip ediyorlar.

Hızlı bir şekilde ilçemizin ihtiyacı olan her türlü girişimde bulunacağız. Et-süt entegre tesisimizle ilgili girişimlerde bulunacağız. Yem fabrikası ve asfalt şantiyesi gibi her türlü projemizi hayata geçirmek için emek vereceğiz."

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