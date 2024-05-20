Osmaniye'de demir çelik tesisinde korkunç kaza: 2 işçi hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bulunan bir demir çelik üretim tesisinde ek bina inşaatı sırasında kireç silosu devrildi. Kazada 2 işçi hayatını kaybederken, bazı işçiler de yaralandı.

Osmaniye'de demir çelik tesisinde korkunç kaza: 2 işçi hayatını kaybetti

Kaza, Toprakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tesiste öğle saatlerinde meydana geldi. Ek bina inşaatında çalışan 2 işçi, devrilen kireç silonun altında kalarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer işçilere ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla müdahale edildi. Yaralı işçiler Osmaniye'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaşamını yitiren işçilerin cenazesi morga götürüldü.

Kaynak: AA

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