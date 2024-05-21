Juventus, Kenan Yıldız'ın golüyle Bologna'ya berabere kaldı

Kenan Yıldız'ın oyuna dahil olduktan sonra attığı gol, Juventus'un Bologna ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 3-3 berabere kalmasını sağladı.

Maçın ilk yarısında Bologna, Riccardo Calafiori'nin 2. ve 53. dakikalardaki golleri ve Santiago Thomas Castro'nun 11. dakikadaki golüyle 3-0 öne geçti.

Juventus ise ikinci yarıda, Federico Chiesa'nın 76., Arkadiusz Milik'in 83. ve Kenan Yıldız'ın 84. dakikalardaki golleriyle skoru 3-3'e eşitledi.

Kenan Yıldız, 57. dakikada oyuna dahil oldu ve bu sezon Juventus formasıyla 4. golünü attı.

Bu sonuçla birlikte, iki takım da 68 puana yükseldi. Averaj avantajıyla Bologna, Juventus'un önünde üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA